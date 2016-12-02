Відсутність фінансування може "вбити" російський "Північний потік-2" - експерт

Російському газовому монополістові компанії «Газпром» буде важко переконати представників банківського сектору в необхідності вкласти понад 5 млрд євро в будівництво газопроводу в обхід території України по дну Балтійського моря – проект «Північний потік-2», загальна вартість якого сягає 8 млрд євро.

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Таку думку висловив експерт з енергетичних питань, старший науковий співробітник експертної організації Atlantic Council Алан Райлі на круглому столі «Презентація дослідження «Північний потік-2: Аналіз законодавства і політики» в Києві.

«Північний потік-2» фінансуватиметься на 70% на фондовому ринку... виникає питання: на скільки буде легко переконати банкірів надати 70% від 8 млрд євро (5,6 млрд євро – УНІАН)... Це якраз і може вбити «Північний потік-2», - сказав Райлі.

Експерт також повідомив, що при реалізації цього проекту «Газпром» не хоче дотримуватися європейського конкурентного законодавства у сфері енергетики (Третій енергетичний пакет) і вести прозоре і конкурентне ціноутворення.

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«Це повинно бути прозоре регулювання тарифів. Правила ціноутворення мають бути узгоджені з європейськими регуляторами, але це те, чого не хоче «Газпром», - додав Райлі.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Також раніше екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік - 2», це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину – 0,8 млрд дол., Польщу – 0,4 млрд дол., а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.

За оцінками голови Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв спрогнозував, що реалізація проекту «Північний потік - 2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.