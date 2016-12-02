"Нафтогаз України" скасував тендери на модернізацію ГТС

Про це йдеться в офіційному повідомленні національної акціонерної компанії.

Так, НАК «Нафтогаз України» скасував проведений на початку листопада тендери на суму 4,13 млрд. грн. на модернізацію трьох компресорних станцій – «Задніпровська», «Ананьїв» та «Південнобузька». У документі зазначено, що причиною відмови від модернізації ГТС є відсутність необхідності через можливий ризик введення РФ в експлуатацію «Турецького потоку».

“Зважаючи на домовленість між Росією та Туреччиною про реалізацію проекту Турецький потік, який покликаний замістити транзит російського газу в Туреччину через територію України, така інвестиція є недоцільною”, - йдеться в повідомленні НАК “Нафтогаз”.

Тендер скасовано, незважаючи на те, що 24 листопада під час прес-конференції з головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером і головою Європейської Ради Дональдом Туском Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має намір зберегти та впевнено відстоювати статус держави - ключового транзитера російського газу в Європу.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, «Газпром» припускає, що трубопровід «Турецький потік» може залишитися на папері. «Хоча проект «Турецький потік» відновлений і сторони обговорюють різні аспекти проекту, не може бути впевненості, що цей або будь-який інший великий проект буде завершений. Якщо такі проекти відкладаються, скасовуються або їх параметри істотно змінюються, це може несприятливо позначитися на нашому фінансовому стані і результатах роботи», - йдеться в чорновому варіанті проспекту до нового випуску євробондів «Газпрому».

Як відомо, 8 та 10 листопада в системі державних закупівель Prozorro було проведено три тендери, що були оголошені ПАТ «Укртрансгаз», на модернізацію газотранспортної системи України. За підсумками публічних торгів пропозиції Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання щодо реконструкції компресорних станцій «Задніпровська», «Ананьїв» та «Південнобузька» визнано найкращими.