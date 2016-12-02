Порошенка і Дуду обурило рішення ЄК допустити "Газпром" до газопроводу OPAL

Україна і Польща називають рішення Європейської комісії про надання російському газовому монополісту «Газпрому» додаткового доступу до європейських газопроводів, зокрема, німецького газопроводу OPAL, таким, що порушує правила і принципи Енергетичного співтовариства.

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Про це йдеться в спільній заяві президентів України і Польщі Петра Порошенка і Анджея Дуди, опублікованій на сайті глави української держави.

«Ми вважаємо, що рішення не відповідає правилам і принципам Енергетичного співтовариства і суперечить досягненню фундаментальної мети організації - об'єднання енергетично незалежної Європи. Воно підриває принципи Договору про заснування Енергетичного співтовариства і правила конкуренції, - йдеться в заяві. - Більш того, воно порушує положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

На думку голів держав, прийняте ЄК рішення підриває стратегію енергетичної безпеки Європейського Союзу, створює загрозу для енергетичної безпеки країн Центральної та Східної Європи, які залежать від поставок газу з одного джерела, а також перешкоджає створенню ефективного Енергетичного союзу в Європі, метою якого є зменшення залежності від поставок російського газу, диверсифікація джерел і маршрутів поставок газу, а також дотримання спільної позиції на переговорах з третіми країнами - постачальниками енергоносіїв.

Президенти впевнені, що все це створює реальні ризики для безперервного постачання газу між Польщею та Україною і зумовлює істотний перерозподіл існуючих потоків палива між іншими країнами. Глави держав звернули увагу, що прийняте рішення посилить політичні дискусії в Європі і одночасно зміцнить позиції Росії, яка зможе маніпулювати цінами на газ і транспортними маршрутами.

«Рішення ставить під сумнів здатність і готовність ЄС дотримуватися власного законодавства і протистояти російському тиску, - йдеться в заяві президентів. - Ми вважаємо, що це рішення має бути переглянуте, хоча і розуміємо, яким складним і болючим кроком це може виявитися. Ми також закликаємо ЄС до подальшої підтримки інтеграції України до внутрішнього енергетичниго ринку ЄС шляхом розвитку відповідної інфраструктури та інтерконекторів, що дозволить диверсифікувати поставки природного газу в Україну».

Раніше президент Порошенко заявляв, що Україна пропонує широко обговорити рішення про розвиток ринку газу в Європі, в першу чергу, в контексті використання альтернативних маршрутів доставки палива. Крім того, він наполягав, що Україна має намір зберегти та впевнено відстоювати статус держави - ключового транзитера російського газу в Європу. Порошенко наголошував, що Україна виконує свої зобов'язання і має в своєму розпорядженні можливостями для транзиту палива. При цьому він зазначав, що Україна вважає недоцільним розвиток газотранспортних проектів «Північний потік» і OPAL, оскільки це «політично мотивовані проекти», лобійовані владою Російської Федерації.