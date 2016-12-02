У МЗС розповіли про причини "розмитої" позиції Східної Європи по "Північному потоку-2"

Позиція країн Східної Європи щодо будівництва російською компанією-монополістом "Газпром" газопроводу в обхід території України по дну Балтійського моря – "Північний потік-2" стала "розмитою" в результаті дій Росії, а саме - шантажу та підкупу.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль під час круглого столу "Презентація дослідження "Північний потік-2: Аналіз законодавства і політики" в Києві.

"Ще на початку року ми бачили дуже чітку і дуже зважену позицію дев'яти країн Східної Європи щодо будівництва "Північного потоку-2". Зараз ця позиція вже є розмитою. У них немає такої єдності", - сказала Зеркаль.

Також вона додала, що ця позиція стала "розмитою" в результаті того, що Росія дуже успішно використовує звичайні інструменти в своїй практиці – шантаж і підкуп.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром" та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Раніше екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують "Північний потік-2", це позбавить Україну 2 мільярдів доларів прибутку, Словаччину – 0,8 мільярда доларів, Польщі – 0,4 мільярда доларів, а також позбавить ЄС реальної енергетичної незалежності.

За оцінками голови Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, даний газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв спрогнозував, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.