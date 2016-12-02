Словаччина збільшить потужність з експорту газу до України

Оператор газотранспортної системи (гтс) Словаччини Eustream збільшить потужність за видачу газу в Україну в першому кварталі 2017 року на 2,8 мільйона кубометрів на добу, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, у понеділок, 5 грудня о 12:00, додаткові потужності будуть доступні для бронювання.

Станом на 2 грудня імпорт газу зі Словаччини становить близько 42,7 мільйона кубометрів на добу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 мільярди кубометрів газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.