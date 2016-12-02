Україна і Польща прискорять будівництво газового інтерконектора для збільшення поставок палива до України - Порошенко

Україна і Польща прискорять будівництво газового інтерконектора, який дозволить збільшити обсяги поставок європейського газу в Україну, повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми домовилися дати спільне доручення нашим міністрам енергетики для того, щоб прискорити будівництво інтерконектора, зробити більш ефективним доступ польсько-європейсько-норвезького газу на ринок України та в підземні сховища України. Це зробить енергетичну безпеку і енергосистему більш ефективною", - сказав Порошенко.

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Довідка УНІАН. Газовий інтерконнектор Польща-Україна включатиме будівництво магістрального газопроводу Германовичи - польсько-український кордон, загальною довжиною приблизно 1,5 кілометра, на території Польщі, та Більче-Волиця – українсько-польський кордон, протяжністю майже 110 кілометрів на території України.

Крім того, на території Польщі будуть побудовані компресорна станція Страхоцина, вимірювальна станція і відрізки газопроводу: Германовичи-Страхоцина, Страхоцина-Погорська Воля, Погорская Воля-Творзен і Творов-Творзен.

Основна мета об'єднання польської і української ГТС – збільшити можливості імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечити можливість зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту має дозволити перекачувати з Польщі до України до 8 мільярдів кубометрів газу на рік, а з України в ЄС – до 7 мільярдів кубометрів на рік. Зараз максимальна технічна пропускна здатність поставки газу з Польщі в Україну становить 1,5 мільярда кубометрів на рік.

Даний проект планується завершити до 2020 року.