"Турбоатом" модернізує конденсатор турбіни третього енергоблоку Запорізької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклала з харківським заводом "Турбоатом", одним з лідерів машинобудування для потреб енергетики, договір на модернізацію конденсатора турбіни блоку №3 Запорізької АЕС загальною вартістю 448,1 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Енергоатом" і "Турбоатом" підписали контракт на модернізацію конденсатора турбіни блоку №3 Запорізької АЕС. Підписання відбулося в Харкові 1 грудня 2016 року", - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що "Турбоатом" виготовить і поставить конденсатор "блочно-модульного виконання з трубною системою з нержавіючої сталі, який замінить конденсатор з трубною системою з мідно-нікелевого сплаву турбіни.

"Конденсатор знаходиться в експлуатації на блоці №3 Запорізької АЕС з 1986 року. Нове обладнання дозволить турбоагрегату працювати на номінальній потужності при змінах температури охолоджуючої води, підвищить потужність і продовжить термін експлуатації енергоблоку", - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, завершення виготовлення і відвантаження обладнання конденсатора для блоку №3, згідно договору, планується виконати у період з березня по травень 2017 року.

Також зазначається, що даний контракт був укладений за підсумками торгів у системі Prozorro, в яких також брали участь компанії з Німеччини і Чехії.

"Ми ще раз переконалися, що "Турбоатом" - наш стратегічний партнер у виробництві такого унікального обладнання конденсатори. На мій погляд, цей контракт початок серйозних стратегічних відносин. Найближчим часом на атомних станціях України плануються програми модернізації заміни лопаток, заміни конденсаторів і інших вузлів, запасних частин, вироблених саме "Турбоатомом", - наводяться в повідомленні слова гендиректора підрозділу "Енергоатому" - "Атомкомплект" Андрія Майстренко.

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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада "Турбоатом" підписав договір з "Енергоатомом" на виготовлення і поставку конденсатора вартістю 456 млн грн для Південно-Української атомної електростанції.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Південно-Української та Хмельницької). На 4-х українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 тис. МВт. На стадії добудови, у НАЕК "Енергоатом" перебувають два енергоблоки ХАЕС сумарною потужністю 2000 МВт.

Харківський завод "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження.

Управління державною часткою акцій ПАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.