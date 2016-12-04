Нігерія і Марокко домовилися побудувати газопровід, що з'єднує Африку та Європу

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що угоду було укладено під час візиту короля Марокко Мухаммеда в столиці Нігерії Абуджу. За словами представника Нігерії Джеффрі Ониєми, проект газопроводу буде розроблений за участю всіх зацікавлених сторін.

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«В угоді обидві країни погодилися прийняти певні заходи для спорудження міжрегіонального газопроводу, який дозволить з'єднати газові запаси Нігерії з країнами Західної Африки і Марокко», - заявив Онієма.

Стверджується, що проект спрямований на створення конкурентоспроможного регіонального ринку електрики з потенціалом підключення до європейського ринку енергетики. На даний момент терміни реалізації газопроводу невідомі.