Спецоперація в морі: Україна спробувала повернути незаконно відібрану Росією бурову платформу

Йдеться про так звані "вишки Бойка" – газовидобувні платформи, які росіяни привласнили собі під час окупації Криму. За міжнародними законами, такі дії можна трактувати як "збройну агресію". Цього разу у двобої з Росією за вкрадене майно Україна використала незвичайний хід.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Одеське газове родовище міститься на материковому шельфі. Сама назва вказує – родовище ближче до Одеси, ніж до Криму.

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"Вони крадуть, це економічна зона України. До Криму – 184 кілометри, до материкової України – 80 кілометрів", – говорить голова правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.

Але газ тут качає не Україна, а Росія. Нахабство агресора неймовірне: український газ із українського родовища крадуть за допомогою вкраденого українського майна і продають на вкраденому в України півострові Крим.

"З Одеського родовища вони викачали три мільярди кубометрів", – каже Нєжнова.

Посеред моря платформа світиться як новорічна ялинка. Та тільки-но там помітили український сторожовик, світло одразу вимкнули. На вкраденій вишці переполох, це чути з радіоперехоплення. У розмовах вживають слово "азимут", яке моряки не вживають. Тож є підозри, що на платформі військові.

На борту платформи морські прикордонники бачать напис "Крим-1". Та автоматична ідентифікаційна система бурової вишки видає геть іншу назву. Під фальшивою назвою ніщо інше, як українська платформа. Під назвою "Крим-1" приховується бурова установка "Україна". Найновіша, найдосконаліша і найдорожча з двох "вишок Бойка". Найбільша з чотирьох платформ, за допомогою яких росіяни крадуть газ з українського родовища, де є 22 млрд кубометрів газу, три з яких Росія вже вкрала.

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Екіпаж розмірковує, чи можна висадити слідчих і допитати людей на платформі. До цього готова й штурмова група. Приховати людей зі зброєю росіянам не вдається. Потужна оптика розвідників бачить озброєних людей на платформі.

"Озброєні люди не дають можливість підійти ближче, ніж на відстань пострілів, та висадитися і провести опитування", – говорить перший заступник начальника штабу ОЗМО Ігор Зап'янцев.

"На вишках є наявність невідомих озброєних осіб, правовий статус яких для мене є нез'ясованим", – каже начальник відділу військової прокуратури Північного регіону Едуард Плешко.

Хто хазяйнує на українських вишках, добре видно на фото, які виклали в соцмережах бійці 25-го окремого полку спецпризначення Головного розвідуправління російського генштабу. На фото один із них зухвало позує на вкраденій в України власності.

Українська сторона уникає загострення. Допит вирішують проводити дистанційно. Платформа мовчить. Та от замість відповіді з'являється військовий корабель. Ворог починає грати м'язами. На підтримку вислали корабель із ракетним озброєнням на борту. Його позивний – "Бугель 868". Це російський військовий корабель Чорноморського флоту, назва "Пытливый". Він пробує перетнути курс українського корабля. Це не просто небезпечний маневр. "Пытливый" брутально порушує міжнародні правила судноплавства та підпливає надто близько. Свій украй ворожий агресивний маневр росіяни намагаються пояснити раптовим виходом із ладу кермового обладнання. Довести, що росіяни брешуть, на такій відстані неможливо.

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Якщо в теорії уявити собі морський двобій між таким кораблем, як "Пытливый", і вдвічі меншим українцем "Григорієм Куроп'ятниковим", перевага буде за росіянином. Але це лише на перший погляд.

"У своїх маневрах ми були лідерами, і він не очікував такого підходу від нас. Усе залежить від першого пострілу, а він був за нами", – говорить командир артилерійської та мінноторпедної БЧ Олександр Киглюк.

На облавку українського корабля, крім артилерійської зброї, є не менш потужна. Юридична. Її вдалося застосувати "на повну". Прокурорський десант, хоч і не висадився на платформу, але зафіксував зухвалі порушення міжнародного права. Зокрема, украдені платформи працюють на українському шельфі з фальшивими назвами; незаконний видобуток українського газу прикривають російські військові кораблі; на "вишках Бойка" – позиції російських спецпризначенців, які поводяться, як пірати.

"Встановлено прихований характер їхньої діяльності, маскування, за наказом їхнього керівника", – розповідає начальник відділу військової прокуратури Південного регіону України Едуард Плешко.

Документи не завдають удару негайно, та, як відомо, вони не горять. Рано чи пізно папери потраплять до міжнародного арбітражу і Росію змусять сплатити сповна.

"Може бути ухвалене рішення про арешт майна Російської Федерації, яке перебуває за кордоном", – пояснює голова правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.