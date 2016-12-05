Влада США призупинила прокладання нафтопроводу через протести

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як йдеться в заяві інженерного корпусу Армії США, він не буде погоджувати нинішній план прокладки трубопроводу, поки не буде проведена оцінка доцільності його прокладки по іншому маршруту.

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Як вважають в установі, це потребуватиме ретельного дослідження потенційного впливу на екологію кожного з пропонованих варіантів маршруту.

Проект трубопроводу довжиною в 1185 км, що веде з Північної Дакоти в Іллінойс, оцінюється в 3,7 млрд доларів. Основна частина трубопроводу вже побудована. На кордоні Дакоти і Міннесоти трубопровід повинен перетнути річку Міссісіпі, що і стало причиною конфлікту будівельників з жителями місцевої резервації племені Сіу.

Основна претензія активістів полягає в тому, що, будучи прокладеним під Міссісіпі, вгору за течією від основної частини резервації, труба буде забруднювати воду в річці. Крім того, кажуть протестувальники, будівництво вже зайшло на священні землі, де Сіу ховають померлих. Активісти наполягають на зміні маршруту прокладки трубопроводу.