Нафта дешевшає на даних про зростання кількості бурових установок у США

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються на опублікованих в п'ятницю даних від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes по зростанню числа бурових установок у США, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:25 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,70%, до 54,08 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,72%, до 51,31 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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За даними Baker Hughes, за підсумками що завершився 2 грудня робочого тижня кількість бурових установок у США зросла на 4 штуки, або на 0,67%, до 597 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 140 штук, або на 19%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 3 одиниці, або на 0,63%, до 477 штук. Кількість газодобувних установок збільшилася на 1 одиницю, або на 0,85%, і ствновить 119 штук.

"Кількість нафтових бурових установок продовжував зростати цього тижня, на 3 штуки. З (моменту, коли число бурових установок досягла - ред.) мінімуму, 27 травня 2016 року, виробники збільшили кількість вишок у США на 161 штуку (збільшення на 51%)", - наводить агентство Reuters думку неназваних аналітиків Goldman Sachs.