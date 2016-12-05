ФДМ затягував підписання документів для надання "ДК "Укрнафтобуріння" інформації про ОПЗ – представник компанії





Про це повідомив заступник начальника юридичного відділу компанії Тарас Метенко.

"Фонд сам затягував процес, починаючи від підписання договору про конфіденційність. Фактично, підписання проекту договору тривало майже два тижні, - сказав він. - Ми 3 листопада подали заявку на отримання інформації по заводу разом з договором про конфіденційність, підписаним з нашого боку. ФДМ підписав договір тільки 15 листопада з наданням конкурсній документації по ОПЗ".

Метенко повідомив, що подібна ситуація була і з радником фонду з приватизації ОПЗ швейцарським банком UBS.

«Та ж ситуація з UBS. Ми 17 листопада підписали і направили їм проекти договорів про конфіденційність. Сам процес відкриття доступу до інформації по ОПЗ розтягнувся на цілий тиждень. Тобто, інформацію ми змогли отримати тільки ввечері 25 листопада (у п'ятницю). Обґрунтуванням цього за інформацією UBS були і певні технічні проблеми», - сказав юрист.

Так само, за його словами, надана інформація ФДМУ по Одеському припортовому заводу була не повністю актуальною.

«Ми отримали документацію, яка не мала всіх актуальних даних по господарській діяльності та фінансовому стану на момент оголошення конкурсу. Якщо ми не маємо всієї інформації, то отримуємо проблему з її ґрунтовним аналізом і формуванням бізнес-плану, який повинен бути конкурентоспроможним», - додав Метенко.

Також він зазначив, що не в повному обсязі була надана податкова звітність.

«Податкова звітність на листопад не була актуальна. Нам було надано документацію, яка, можливо, готувалася ще на попередній конкурс (у липні – УНІАН). Не було відповідального підходу», - підкреслив юрист.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижча ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

В аукціоні повинні брати участь як мінімум два інвестори, один з яких повинен бути нерезидентом України. При цьому резидентам Росії брати участь у конкурсі заборонено.

Радником з приватизації Одеського припортового заводу в 2015 році був обраний швейцарський інвестиційний банк UBS, який надає послуги інвестиційного консультанта в процесі продажу підприємства.

При цьому в компанії «Укрнафтобуріння» висловили побоювання щодо наявності російських коренів у радника. Мова йшла про представника радника ФДМУ Антона Потапенка, який надав "Укрнафтобурінню" контакти московського офісу UBS для консультацій.

За словами Метенка, консультації про приватизацію проводилися з представником московського офісу UBS Расулом Текєєвим.

«Укрнафтобуріння» є великою нафтогазовидобувною компанією. Зокрема, більше 10% її акцій володіють нідерландська компанія JKX Ukraine B. V. (10%) і кіпрська Deripon Commercial Ltd. (44,99%). Компанія виявила намір взяти участь у конкурсі з приватизації ОПЗ.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.