Госпсуд Києва зобов'язав "Газпром" виплатити 171 мільярд штрафу та пені за позовом АМКУ

Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російському газовому монополісту "Газпрому", пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав "Газпром" виплатити в загальній складності 171 мільярд гривень штрафу та пені за позовом.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, переданому УНІАН.

"Сьогодні, 5 грудня, Господарський суд Києва прийняв рішення у справі за позовом Антимонопольного комітету до російського РАО "Газпром" про примусове стягнення штрафу, пені, - йдеться в повідомленні. - Суд задовольнив вимоги Комітету у повному обсязі. Загальна сума стягнення - 171 мільярд гривень".

В АМКУ також нагадали, що сума власне штрафу становить 85,966 мільярда гривень, решта - пеня та інші фінансові зобов'язання.

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Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту "Газпрому" штраф на близько 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня поточного року "Газпром" вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов в Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ подав у Господарський суд міста Києва позов з заявою про примусове стягнення з російського газового монополіста "Газпрому" штраф розміром 86 мільярдів гривень, пені, а також про визнання зобов'язання припинити порушення.

Спочатку Господарський суд Києва прийняв позов Антимонопольного комітету України і призначив засідання на 31 жовтня. Проте пізніше засідання двічі переносилося на більш пізній термін.