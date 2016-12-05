Нафта Brent пробила позначку в $55 на фоні угоди ОПЕК

Вартість нафти марки Brent оновила 16-місячний максимум в понеділок, перевищивши $55 за барель, що підігрівається оптимізмом щодо ситуації на ринку після угоди ОПЕК про скорочення видобутку.

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Ф'ючерси на нафту Brent досягли $55,20 за барель, максимуму з 6 липня 2015 року. До полудня вони торгувалися по $55,13 за барель, що на 1,23 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 1,12 відсотка до $52,26 за барель.

Ціни трохи знизилися на початку сесії, спровокувавши відновлення покупок.

Країни ОПЕК і держави, що не входять в картель, можуть узгодити договір про скорочення нафтовидобутку на зустрічі у Відні 10 грудня, повідомив голова картелю в понеділок.

ОПЕК на саміті в середу уклала першу з 2008 року угоду про скорочення видобутку приблизно на 1,2 мільйона барелів на добу, починаючи з листопада, з метою зменшити надлишок пропозиції на світовому ринку і підтримати ціни.

Картель сподівається, що країни, які не входять до організації, знизять видобуток ще на 600.000 барелів на добу. Росія заявила, що готова забезпечити половину цього обсягу, скоротивши виробництво на 300.000 барелів на добу в першому півріччі 2017 року.

У той же час приводом для занепокоєння щодо балансу нафтового ринку став видобуток у США, оскільки американські видобувачі виявилися більш стійкими до зниження цін на нафту, ніж очікувалося.