"Нафтогаз" vs "Газпром": Стокгольмський суд завершив слухання щодо транзитного газового контракту

Арбітражна палата Стокгольма завершила слухання у справі про перегляд умов контракту з транзиту газу між Україною і Росією, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор із розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

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«Слухання в Стокгольмському арбітражі завершено. Два дні трибунал слухав юридичних радників, свідків і експертів, - написав Вітренко. - Наша сторона, як і минулого разу, щодо контракту на закупівлю газу була переконливою. Молодці, одним словом».

Вітренко нагадав, що позиція України у суперечці з транзиту газу була і залишається простою і незмінною.

«Умови контракту, а саме стаття 8.7, дають нам право переглядати транзитні тарифи у випадку, якщо змінені умови формування транзитних тарифів у Європі, - зазначив Вітренко. - І після підписання контракту (з транзиту газу - УНІАН) було ухвалено так званий Третій енергетичний пакет (що роз'єднує політику видобутку, купівлі і постачання газу - УНІАН), і умови формування транзитних тарифів істотно змінилися. Тому ми і вимагаємо привести наш транзитний тариф у відповідність з європейськими умовами. А «Газпром» відмовляється переглядати тариф вже більш як 5 років. Для таких випадків у контракті передбачений Стокгольмський арбітраж».

Вітренко також звернув увагу на те, що у разі прийняття судом позиції України, «Газпрому» доведеться платити Україні за транзит з 2017 по 2019 роки на 4 млрд дол. більше, а також виплатити ще 12 млрд дол. як компенсацію за неотримані нами доходи в період з 2010 по 2015 роки.

«І це наслідки лише приведення нашого транзитного тарифу до європейських умов, - зазначив Вітренко. - Ми ж вимагаємо привести весь контракт до вимог європейського законодавства, яке Україна імплементувала у рамках виконання своїх зобов'язань, приєднавшись до Енергетичного співтовариства».

Без зміни всього контракту, впевнений Вітренко, Україна не зможе завершити виділення оператора ГТС, здійснювати віртуальний реверс і повною мірою використовувати потужності міждержавних об’єднань, а також власні потужності газових сховищ.

«Це обмежує конкуренцію та розвиток ринку в Україні й у всьому регіоні, - відзначив Вітренко. - Антиконкурентні дії «Газпрому» неприпустимі як з точки зору Шведського права, передбаченого нашим контрактом, так і з точки зору національного законодавства».

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судиться з «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова. На поточний момент сума претензій української сторони становить 28,3 млрд дол. Сума претензій «Газпрому» до України - 31,759 млрд дол.

У середині жовтня цього року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма завершив усні слухання представників Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому», а також експертів і свідків за взаємним позовом компаній щодо контракту на закупівлю газу. Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу очікується до 31 березня 2017 року.

Рішення щодо «транзитного» контракту буде ухвалено дещо пізніше.