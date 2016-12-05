На захист української труби: польська компанія подала позов через допуск "Газпрому" до трубопроводу OPAL

Найбільша польська енергетична компанія PGNiG оскаржила в суді рішення Єврокомісії, яка схвалила виведення 50% потужностей газопроводу OPAL з Третього енергопакету, таким чином давши можливість «Газпрому» збільшити прокачування газу до Європи.

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Про це заявив у понеділок на прес-конференції гендиректор польської компанії Петро Возняк, передає «Польське Радіо».

«4 грудня ми подали позов до суду з протестом проти рішення ЄК і з запитом призупинити виконання цього рішення як Єврокомісією, так і німецьким регулятором (Bundesnetzagentur)», - сказав він.

«Ми вважаємо, що рішення ЄК вдаряє по наших інтересах і порушує чинні в ЄС норми в сфері конкуренції, захисту інтересів третіх сторін, норми пропорційності, а також положення Угоди про асоціацію ЄС з Україною», - зазначив Возняк.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня президенти України і Польщі Петро Порошенко і Анджей Дуда назвали рішення Європейської комісії про надання російському газовому монополісту «Газпрому» додаткового доступу до європейських газопроводів, зокрема, німецькому газопроводу OPAL, таким, що порушує правила і принципи Енергетичного співтовариства.