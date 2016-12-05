"Газпром" буде зривати процес у Стокгольмі: "Нафтогаз" очікує провокацій під час розгляду транзитного контракту

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не виключає провокацій і зриву подальшого розгляду в Стокгольмському арбітражі справи щодо зміни умов контракту на транзит газу між Україною і Росією.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Коли вживаєш активних дій, повинен очікувати не менш активної протидії. Зараз інша сторона («Газпром» - УНІАН) зриватиме процес у Стокгольмі. Різними способами. І головною мішенню буде, зрозуміло, «Нафтогаз», - повідомив Вітренко.

При цьому він не виключив, що дії протилежної сторони можуть торкнутися також діяльності Нацкомісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг.

«Будуть навіть спроби через Європейський суд добитися винятків для «Газпрому» в частині використання європейських норм з транзиту газу через Україну - до завершення дії контракту (2019 року - УНІАН). Потім вони будуть неактуальними, оскільки побудують обхідні газопроводи, - зазначив Вітренко. - І це не вичерпний перелік загроз. Але ми повинні вистояти. Тому що це не тільки мільярди доларів».

Раніше Вітренко повідомив, що Арбітражна палата Стокгольма завершила слухання у справі про перегляд умов контракту щодо транзиту газу між Україною і Росією. Два дні трибунал слухав юридичних радників, свідків і експертів. Причому позиція України, за словами Вітренка, була переконливою.

Київ наполягає на зміні умов контракту, оскільки це передбачено його умовами. Стаття 8.7 контракту надає Україні право переглядати транзитні тарифи у випадку, якщо зміняться умови формування транзитних тарифів у Європі. Після підписання контракту з транзиту газу був прийнятий так званий Третій енергетичний пакет (що роз'єднує політику видобутку, купівлі і постачання газу - УНІАН), і умови формування транзитних тарифів суттєво змінилися.

У разі прийняття судом позиції України, «Газпрому» доведеться сплатити Україні за транзит з 2017 по 2019 роки на 4 млрд дол. більше, а також виплатити ще 12 млрд дол як компенсацію за неотримані нами доходи в період з 2010 по 2015 роки.

Це і є причиною можливих атак з боку російського монополіста.