"Нафтогаз": з 2020 року транзит газу через Україну буде дешевшим за альтернативні маршрути

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив директор з розвитку бізнесу Національного енергохолдингу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

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Зокрема, коментуючи перебіг розгляду в Стокгольмському арбітражі спору щодо газового транзиту між Україною і Росією та можливе рішення про перегляд ціни транзиту в бік підвищення, Вітренко наголосив, що підвищення ціни європейці оплачувати не будуть. Більше того, зростання вартості тарифу не зумовить необхідності будівництва нових обхідних шляхів доставки палива, оскільки воно виявиться тимчасовим.

«По-перше, в Європі ціна газу визначається співвідношенням попиту і пропозиції, а не «собівартістю видобутку плюс вартість транспортування». Витрати газодобувних компаній мало кого цікавлять, - зазначив він. - Низькі витрати порівняно з ринковою ціною - отримуєш значний прибуток. Витрати високі - отримуєш доходи менші або зовсім збиток. Твої проблеми».

Вітренко пояснив, що Європа є нетто-імпортером газу, і тому ціна палива визначається найнижчою ціною того обсягу газу, який може прийти з різних джерел - Катару, Австралії, США та інших держав.

«А вартість транзиту підвищується на період до 2019 року - тобто до завершення транзитного контракту, - сказав топ-менеджер «Нафтогазу». - До цього часу Північний потік-2 не встигнуть побудувати. З 2020 року вартість транзиту через Україну впаде більш ніж у 9 разів і буде найнижчою порівняно з обхідними газопроводами. Нагадаю, все це - згідно з європейськими умовами формування тарифу».

Вітенко назвав «наївним» прагнення знизити вартість транзиту палива зараз в надії, що це завадить будівництву обхідних газопроводів.

«Ми це проходили з Північним потоком-1. Тоді наші тарифи були найнижчими в Європі, але це не завадило будівництву. Більше того, всупереч обіцянкам обсяги транзиту через Україну навіть впали», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, Арбітражна палата Стокгольма завершила слухання у справі про перегляд умов контракту щодо транзиту газу між Україною і Росією. Два дні трибунал слухав юридичних радників, свідків і експертів. Київ наполягає на зміні умов контракту, оскільки це передбачено його умовами. Стаття 8.7 контракту надає Україні право переглядати транзитні тарифи у випадку, якщо зміняться умови формування транзитних тарифів у Європі. Після підписання контракту щодо транзиту газу був прийнятий так званий Третій енергетичний пакет (розділяє політику видобутку, купівлі і постачання газу - УНІАН), і умови формування транзитних тарифів істотно змінилися.

У разі прийняття судом позиції України, «Газпрому» доведеться платити Україні за транзит з 2017 по 2019 роки на 4 млрд дол. більше, а також виплатити ще 12 млрд дол. в якості компенсації за не отримані доходи в період з 2010 по 2015 рік.