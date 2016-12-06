Ціни на нафту повернулися до зниження після зростання напередодні

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок в рамках корекції після досягнення в понеділок максимальних позначок з липня 2015 року, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:25 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,78%, до 54,51 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,98%, до 51,28 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожBloomberg підрахував, яка ціна на нафту потрібна країнам-виробникам для бездефіцитного бюджету

Зазначається, що в понеділок ціна нафти марки Brent піднялася вище 55 доларів за барель, що стало найвищим рівнем з 24 липня 2015 року. Нафту марки WTI дорожчала до 52,42 долара за барель, що стало максимумом з 15 липня 2015 року. Це було пов'язано з очікуваннями інвесторами стабілізації ринку "чорного золота" після операції ОПЕК скорочення виробництва.

"Ринки піддаються на історію про ребалансування (на ринку нафти - ред.), якій допомагає угоду ОПЕК про скорочення видобутку нафти", - наводить газета The Wall Street Journal думку аналітика дослідницької фірми Energy Aspects Вирендры Чаухана (Virendra Chauhan).