Тристороння зустріч України, ЄС та Росії по газу запланована в Брюсселі на 9 грудня

Тристороння зустріч у форматі Україна - Росія - ЄС із питань організації поставок і транзиту газу з Росії до Європи може відбутися в Брюсселі 9 грудня, і Україна підтверджує свою готовність до переговорів.

Про це йдеться в повідомленні держхолдингу "Нафтогаз України" на офіційній сторінці в Facebook.

"Підтверджуємо готовність української сторони провести тристоронню зустріч у Брюсселі в п'ятницю, 9 грудня", - йдеться в повідомленні.

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Раніше "Нафтогаз України" підтримав пропозицію віце-президента Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича про проведення тристоронніх переговорів за участю "Нафтогазу", Єврокомісії та Росії, в ході яких планується обговорити питання транзиту газу через територію України та умови можливого відновлення імпорту "блакитного" палива з Росії.

Коментуючи питання транзиту російського газу через територію України, "Нафтогаз" заявив, що є найбільшим транзитером російського газу європейським споживачам і забезпечує високу якість доставки.

У "Нафтогазі" запевнили, що в питанні імпорту газу для українського ринку компанія керується двома критеріями: ціна та надійність.