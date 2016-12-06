Україна може закуповувати російський газ, але тільки на своїх умовах - Коболєв

Україна може закуповувати російський газ для проходження поточного опалювального сезону, однак лише на своїх умовах ціни і постачання, сказав в ефірі одного з телеканалів голова національного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Політики в цьому питанні немає. Це юриспруденція і комерція, - сказав Коболєв. - Нам завжди цікаво мати широке коло постачальників. Якщо "Газпром" погодиться на наші умови, то ми підпишемо додаткової угоди і будемо розглядати варіант покупки у них газу".

Він не уточнив, які саме умови найприйнятніші для України, але зазначив, що за чинним контрактом від 2009 року Україна, в разі організації купівлі палива в Росії, мала б уже в грудні здійснити передоплату палива обсягом не менше 3 мільярдів кубометрів, що в грошовому еквіваленті становить близько 600 мільйонів доларів. Такий сценарій для нашої країни не є допустимим, і тому Україна готова запропонувати Росії підписати додаткову угоду - так званий "зимовий пакет", що визначає всі аспекти закупівлі палива.

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Коболєв сказав, що обговорення умов "зимового пакету" має відбутися 9 грудня в Брюсселі.

"Переговори будуть про це - про зимовий пакет", - сказав глава "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, Україна вже рік не закуповує газ у Російської Федерації і обходиться виключно імпортом палива від європейських постачальників за реверсною схемою, а також газом власного видобутку. За планом уряду, вже до 2020 року Україна може наростити власний видобуток палива в обсягах, необхідних для повного забезпечення власних потреб.