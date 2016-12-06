Ердоган ратифікував угоду з Росією по газопроводу в обхід України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав закон про ратифікацію угоди з Російською Федерацією про будівництво газопроводу "Турецький потік", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ердогана.

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"Турецький потік" передбачає будівництво двох гілок потужністю прокачування 31,5 мільярда кубометрів газу", - повідомляє видання.

Зазначається, що перша нитка передбачена для постачань газу на турецький ринок, друга - для транзиту палива до Європи. Планується, що проект буде закінчено в грудні 2019 року.

Турецько-російську міжурядову угоду за проектом газопроводу "Турецький потік" було підписано в Стамбулі 10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня парламент Туреччини прийняв закон про ратифікацію угоди з Росією за проектом будівництва газопроводу "Турецький потік" в обхід України.

За ратифікацію документа проголосували 210 депутатів, сім виступили проти та шестеро утрималися.