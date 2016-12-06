Нові газопроводи в обхід України зменшать вартість вітчизняної ГТС приблизно уп'ятеро - голова "Нафтогазу"

Будівництво газопроводів "Турецький потік" у формі двох гілок і "Північний потік - 2", яке активно лобіюється російським "Газпромом", позбавить Україну доходів обсягом близько 2 мільярди доларів на рік, а також приблизно уп'ятеро знизить вартість української газотранспортної системи.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова національного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Зрозуміло, що будь-який актив коштує стільки, скільки за нього віддають у рамках чесної транзакції, або скільки він приносить своєму власнику. Багато в чому вартість ГТС України визначається тим, чи буде транзит нею після 2019 року, - сказав Коболєв. - У разі реалізації проекту "Північний потік - 2" і "Турецький потік" у форматі двох ліній, транзиту по території України не буде. Це зменшить вартість української ГТС приблизно разів у п'ять... Зараз ГТС приносить близько 2 мільярда доларів на рік".

Коболєв наголосив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на політичній заангажованості обох проектів. "Ці проекти мають дві мети. Перша - перемога над Україною в економічній війні. Друга мета - завоювання Східної Європи. Стара практика "розділяй і володарюй", - зазначив Коболєв.

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При цьому він звернув увагу, що Україна робить активні спроби довести європейським партнерам свою точку зору і переконати їх відмовитися від будівництва додаткових транспортувальних потужностей в обхід нашої країни. І одним з аргументів Києва є пропозиція спільно використовувати українську газотранспортну систему і разом заробляти на українському транзиті. "Ми прагнемо переконати ЄС сказати "ні" (будівництву нових газопроводів - УНІАН). Щоб вони сказали: "Нас влаштовує український транзит, тут все надійно, і давайте ми нічого не будуватимемо", - зазначив Коболєв.

Раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що Україна має намір зберегти і впевнено відстоювати статус держави – ключового транзитера російського газу до Європи.

Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів. За підсумками 2016 року компанія-оператор газотранспортної системи України очікує, що обсяг транзиту досягне 80 мільярдів кубометрів. За січень-жовтень 2016 року транзит газу зріс на 20% – до 65,3 мільярда кубометрів.