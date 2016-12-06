Запасів газу Україні вистачить навіть за умов пікових навантажень і низьких температур - Коболєв

Україна володіє достатніми запасами газу і може спокійно пройти опалювальний період 2016-2017 років навіть при настанні низьких температур і виникнення пікових навантажень на енергосистему, сказав в ефірі одного з телеканалів голова національного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його інформацією, на поточний момент щодобовий відбір газу з підземних газових сховищ становить 44,5 мільйона кубометрів.

"Навіть якщо ми будемо відбирати близько 50 мільйонів кубометрів на добу, то до кінця осінньо-зимового періоду, а це ще близько 116 днів, відбір складе близько 5,8 мільярда кубометрів. Зараз у підземці близько 13,7 мільярда кубометрів. Можна сказати, що з точки зору загального обсягу газу - його достатньо, - сказав Коболєв.- Є проблеми так званих "пікових навантажень", коли можуть виникати "вузькі місця" - але ми розуміємо, як з цим боротися. Запасів газу поки достатньо".

При цьому Коболєв підкреслив, що додаткові закупівлі палива, зокрема у російського "Газпрому", також не обов'язкові. "Додатковий контракт з "Газпромом" (про можливу закупівлю додаткових обсягів палива - УНІАН) було б непогано мати, але не критично", - впевнений голова "Нафтогазу".

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Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають скласти не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ та почала його відбір.