Голова "Нафтогазу": мирової угоди з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі не буде

Голова національного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв не розглядає можливості досягнення мирової угоди у газовому спорі з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

Читайте такожУкраїна може закуповувати російський газ, але тільки на своїх умовах - Коболєв

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

«Спроб мирової угоди не було, і в цій ситуації вона неможлива - велика різниця у позиціях сторін, і настільки важливим і значним є сам цей арбітраж, що я б не очікував мирових угод у цьому конкретному випадку», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні в Арбітражній палаті Стокгольма пройшли слухання щодо газового спору між «Нафтогазом» і «Газпромом» щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Спір стосувався формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу. Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів. Як очікується, Арбітраж Стокгольма прийме остаточне рішення з газового спору в першому півріччі 2017 року.