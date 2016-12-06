Ціна нафтового кошика ОПЕК оновив максимум з липня 2015 року

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 5 грудня досягла максимальної позначки з 30 липня 2015 року в 51,32 долара за барель, збільшившись на 0,83 долара, або на 1,64%, з 50,49 долара за барель у попередній день торгів, повідомляє Прайм.

Згідно з даними ОПЕК, 30 липня 2015 року барель нафти ОПЕК коштував 51,46 долара.

Середня ціна бареля нафти ОПЕК у грудні становить 50,39 долара, 2016 року знаходиться на рівні 39,93 долара.

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У 2015 році середня ціна нафтового "кошика" ОПЕК склав 49,49 долара за барель, в 2014 році - 96,29 долара. Нижче 100 доларів вона опустилася у вересні 2014 року, склавши тоді 95,98 долара за барель.

У 2013 році "кошик" в середньому коштувала 105,87 долара за барель, в 2012 році - 109,45 долара, у 2011 році - 107,46 долара, у 2010 році - 77,45 долара. Рекорд ціни "кошика" було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середнє цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і Merey (Венесуела).