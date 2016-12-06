"Нафтогаз" готовий оскаржити рішення ЄК про надання "Газпрому" потужностей для транзиту газу в обхід України
Коболєв зазначив, що рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" нових можливостей стало для "Нафтогазу" неприємним сюрпризом.
Національний енергохолдинг "Нафтогаз України" готовий оскаржити рішення Європейської комісії, надала російському газовому монополісту "Газпрому" дозвіл на використання додаткових газотранспортних можливостей, зокрема, газопроводу OPAL, в обхід території України.
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Для нас це рішення (про надання "Газпрому" нових можливостей - УНІАН) було неприємним сюрпризом. У відповідь "Нафтогаз" вже подав офіційну скаргу в німецький Регулятор, тому що Єврокомісія дала можливість німецькому Регулятору прийняти остаточне рішення. Вважаємо, що наша скарга буде розглянута", - сказав Коболєв.
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"Також ми розглядаємо можливість оскаржити рішення самої Єврокомісії. Є три варіанти (оскарження - УНІАН), один з них через суд. Всі варіанти розглядаються. Але рішення дійсно неприємне для України. Ми вважаємо, що там є політична мотивація. Існує ймовірність це рішення скасувати", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Єврокомісія дозволила російському газовому монополісту "Газпрому" взяти участь у тендері на використання 50% додаткових потужностей німецького газопроводу OPAL - найбільшого німецького газопроводу, що дозволяє з'єднати газотранспортні потужності Німеччини з російським газопроводом "Північний потік" і обійти Україну.
У разі, якщо остаточне рішення буде на користь "Газпрому", це призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу розміром не менш 290-320 мільйонів доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.