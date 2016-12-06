"Нафтогаз" готовий оскаржити рішення ЄК про надання "Газпрому" потужностей для транзиту газу в обхід України

Національний енергохолдинг "Нафтогаз України" готовий оскаржити рішення Європейської комісії, надала російському газовому монополісту "Газпрому" дозвіл на використання додаткових газотранспортних можливостей, зокрема, газопроводу OPAL, в обхід території України.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Для нас це рішення (про надання "Газпрому" нових можливостей - УНІАН) було неприємним сюрпризом. У відповідь "Нафтогаз" вже подав офіційну скаргу в німецький Регулятор, тому що Єврокомісія дала можливість німецькому Регулятору прийняти остаточне рішення. Вважаємо, що наша скарга буде розглянута", - сказав Коболєв.

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"Також ми розглядаємо можливість оскаржити рішення самої Єврокомісії. Є три варіанти (оскарження - УНІАН), один з них через суд. Всі варіанти розглядаються. Але рішення дійсно неприємне для України. Ми вважаємо, що там є політична мотивація. Існує ймовірність це рішення скасувати", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Єврокомісія дозволила російському газовому монополісту "Газпрому" взяти участь у тендері на використання 50% додаткових потужностей німецького газопроводу OPAL - найбільшого німецького газопроводу, що дозволяє з'єднати газотранспортні потужності Німеччини з російським газопроводом "Північний потік" і обійти Україну.

У разі, якщо остаточне рішення буде на користь "Газпрому", це призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу розміром не менш 290-320 мільйонів доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.