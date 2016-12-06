"Нафтогаз" вимагає від німецького регулятора залучити його до розгляду розширення доступу "Газпрому" до OPAL
У компанії заявили, що угода про врегулювання щодо газопроводу OPAL, узгоджена німецьким регулятором і Єврокомісією, обмежує і викривляє конкуренцію в Україні та інших країнах Центральної і Східної Європи і призведе до зловживання «Газпромом» домінуючою позицією на ринках Німеччини, Польщі, України, Словаччини та інших країн Центральної та Східної Європи.
Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» вимагає від державного органу Німеччини Bundesnetzagentur, що регулює відносини в енергетичній сфері, залучити холдинг до розгляду питання про розширення доступу російського газового монополіста «Газпром» до європейського газопроводу OPAL. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
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«Нафтогаз України» звернувся до німецького регулятора енергетики (Bundesnetzagentur) з вимогою застосувати загальний порядок ухвалення адміністративних рішень у випадку угоди про врегулювання, укладеної між цією установою, «Газпромом» та афілійованими компаніями «Газпрому», про зміну рішення 2009 року з газопроводу OPAL», - повідомила прес-служба, додавши, що «Нафтогаз» вимагає свого залучення до цієї адміністративної процедури з метою офіційного представлення своєї позиції, а також доступу до самої операції і рішення Європейської комісії від 28 жовтня 2016 року, яке досі не оприлюднено.
За інформацією прес-служби, угоду про врегулювання щодо газопроводу OPAL зачіпає законні інтереси низки східноєвропейських газових операторів, а також «Нафтогазу» як сторони транзитного контракту з «Газпромом» і головного імпортера природного газу в країну.
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«Згідно з німецьким законодавством, а також зобов'язанням ЄС перед Україною інтереси цих зацікавлених сторін повинні бути враховані у процесі прийняття відповідних рішень як інституціями ЄС, так і органами влади його держав-членів», - наголошується в повідомленні.
Також наголошується, що угода про врегулювання щодо газопроводу OPAL, узгоджена німецьким регулятором і Єврокомісією, обмежує і викривляє конкуренцію в Україні та інших країнах Центральної і Східної Європи і призведе до зловживання «Газпромом» домінуючою позицією на ринках Німеччини, Польщі, України, Словаччини та інших країн Центральної та Східної Європи.
«Вона несумісна з нормальним функціонуванням Договору про заснування Енергетичного співтовариства», - зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, за словами представників ЄК, обсяги газу, які будуть доступні для поставки через OPAL для інших компаній, становитимуть 7,6-10 млрд куб. м.
Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дозволяє об'єднати потужності "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш як 290-320 млн дол. на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.
Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований у 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії до країн ЄС. Загальна довжина газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу на рік.