"Нафтогаз" вимагає від німецького регулятора залучити його до розгляду розширення доступу "Газпрому" до OPAL

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» вимагає від державного органу Німеччини Bundesnetzagentur, що регулює відносини в енергетичній сфері, залучити холдинг до розгляду питання про розширення доступу російського газового монополіста «Газпром» до європейського газопроводу OPAL. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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«Нафтогаз України» звернувся до німецького регулятора енергетики (Bundesnetzagentur) з вимогою застосувати загальний порядок ухвалення адміністративних рішень у випадку угоди про врегулювання, укладеної між цією установою, «Газпромом» та афілійованими компаніями «Газпрому», про зміну рішення 2009 року з газопроводу OPAL», - повідомила прес-служба, додавши, що «Нафтогаз» вимагає свого залучення до цієї адміністративної процедури з метою офіційного представлення своєї позиції, а також доступу до самої операції і рішення Європейської комісії від 28 жовтня 2016 року, яке досі не оприлюднено.

За інформацією прес-служби, угоду про врегулювання щодо газопроводу OPAL зачіпає законні інтереси низки східноєвропейських газових операторів, а також «Нафтогазу» як сторони транзитного контракту з «Газпромом» і головного імпортера природного газу в країну.

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«Згідно з німецьким законодавством, а також зобов'язанням ЄС перед Україною інтереси цих зацікавлених сторін повинні бути враховані у процесі прийняття відповідних рішень як інституціями ЄС, так і органами влади його держав-членів», - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що угода про врегулювання щодо газопроводу OPAL, узгоджена німецьким регулятором і Єврокомісією, обмежує і викривляє конкуренцію в Україні та інших країнах Центральної і Східної Європи і призведе до зловживання «Газпромом» домінуючою позицією на ринках Німеччини, Польщі, України, Словаччини та інших країн Центральної та Східної Європи.

«Вона несумісна з нормальним функціонуванням Договору про заснування Енергетичного співтовариства», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за словами представників ЄК, обсяги газу, які будуть доступні для поставки через OPAL для інших компаній, становитимуть 7,6-10 млрд куб. м.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дозволяє об'єднати потужності "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш як 290-320 млн дол. на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований у 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії до країн ЄС. Загальна довжина газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу на рік.