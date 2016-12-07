Завтра в Україні набуде чинності закон про створення незалежного регулятора на енергетичному ринку

Ухвалений Верховною Радою 22 вересня закон про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, який передбачає створення незалежного регулятора на енергетичному ринку України відповідно до європейських норм, опублікований у газеті "Урядовий кур'єр" і набуде чинності наступного дня після його опублікування, 8 грудня.

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Всі статті закону набудуть чинності з 8 грудня, крім статті 11 про фінансування діяльності регулятора, його центрального апарату та територіальних органів, а також статті 13 про порядок сплати внесків на регулювання, які наберуть чинності з 1 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорень на різних рівнях влади, ухвалила в першому читанні законопроект про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. 22 вересня цей закон було ухвалено у другому читанні, а 23 листопада його підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП підбираються конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів Нацкомісії призначав президент України. Також Нацкомісія отримує фінансову незалежність від державного бюджету шляхом організації своєї діяльності за рахунок внесків учасників енергетичного ринку України. Цей закон покликаний зробити Нацкомісію незалежнішою, а також передати частину її повноважень на місця.