Компанія "Укрнафтобуріння" відмовилася від участі в конкурсі з приватизації ОПЗ

Про це УНІАН повідомив заступник начальника юридичного відділу нафтової компанії Тарас Метенко.

«Так, ми відмовилися від участі в конкурсі», - сказав він.

Читайте такожФДМ затягував підписання документів для надання "ДК "Укрнафтобуріння" інформації про ОПЗ – представник компанії

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 жовтня затвердив умови повторної приватизації Одеського припортового заводу зі стартовою ціною пакета акцій 5,16 млрд грн (близько 200 млн дол.), яка відбудеться 14 грудня цього року.

При цьому затверджена стартова ціна в 2,6 рази нижче ціни, встановленої раніше Кабміном для приватизації заводу у липні, яка не відбулася через відсутність попиту з боку інвесторів.

В аукціоні повинні брати участь як мінімум два інвестори, один з яких повинен бути нерезидентом України. При цьому резидентам Росії брати участь у конкурсі заборонено.

Радником з приватизації Одеського припортового заводу в 2015 році був обраний швейцарський інвестиційний банк UBS, який надає послуги інвестиційного консультанта в процесі продажу підприємства.

При цьому в компанії «Укрнафтобуріння» висловили побоювання щодо наявності російських коренів у радника. Мова йшла про представника радника ФДМУ Антона Потапенка, який надав "Укрнафтобурінню" контакти московського офісу банку для консультацій.

За словами Метенка, консультації про приватизацію проводилися з представником московського офісу UBS Расулом Текєєвым.

Також в компанії відзначили, що ФДМУ затягував процес підписання договорів конфіденційності.