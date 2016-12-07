"Нафтогаз" закупив 1,8 мільярда кубів газу в європейських постачальників за рахунок кредиту ЄБРР

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» в серпні-жовтні закупив 1,8 млрд куб. м газу в європейських компаній Axpo Trading AG, CEZ, Engie SA, Eni Trading & Shipping S. p.A., RWE Supply&Trading GmbH і Uniper Global Commodities SE за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

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Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«Загальна вартість 30 укладених договорів становила 334 млн дол., з яких 300 млн дол. – кошти кредитної лінії, 34 млн дол. – власні гроші «Нафтогазу», - зазначила прес-служба, додавши, що середня ціна контрактів в пункті поставки становила 185 дол. за тис. куб. м.

В українському холдингу підкреслили, що всі постачальники були відібрані в рамках процедури попереднього відбору ЄБРР, яка закінчилася в липні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив «Нафтогазу» 300 млн дол. на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня.

20 травня 2016 року «Нафтогаз України» виплатив останній транш кредиту разом з відсотками за відновлюваною кредитною лінією ЄБРР у розмірі 300 млн дол.

18 жовтня рада виконавчих директорів Світового банку затвердила гарантію на 500 млн дол. США, надану Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Після цього, 19 жовтня, Світовий банк опублікував повідомлення про надання гарантії на 500 млн дол. «Нафтогазу України» для поліпшення комерційних і фінансових можливостей закупівлі газу.