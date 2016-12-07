Енергоатом в судовому порядку відстоює власні права як платника податків

Зазначене рішення було прийнято за наслідками перевірки, яка проводилась ще у грудні 2012 року, та здебільшого зводиться до заперечення фіскальним органом права Енергоатома на користування пільгою зі сплати податку на прибуток з одночасного виробництва електричної та теплової енергії, оскільки у підприємства була відсутня ліцензія на виробництво теплової енергії. Щоправда, на той час законодавством жодному органу не було надано повноважень видати Енергоатому таку ліцензію. Також фіскальна служба не визнає окремі витрати на послуги контрагентів Компанії, які на думку перевіряючих є нібито «фіктивними».

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Ухвалою Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) від 3 червня 2015 року справа №826/3453/13-а була повернута до суду 1-ї інстанції для встановлення в першу чергу «чи мало місце виробництво та реалізація позивачем електричної і теплової енергії, прибуток за якою підлягає звільненню від оподаткування, зокрема, обсяги виробництва та наявність підприємств-контрагентів, яким поставлялися вказані види енергії та їх обсяги за період, що перевіряється».

Наразі триває вже друге коло розгляду цієї справи. При новому розгляді справи Окружний адміністративний суд міста Києва протягом року досліджував численні письмові докази, у тому числі додатково подані Енергоатомом з метою з’ясувати обставини, на яких наполіг ВАСУ, допитував свідків, заявлених Компанією, залучив висновок судово-економічної експертизи.

Проте 13 жовтня 2016 року суд 1-ї інстанції виніс постанову про відмову у задоволенні позову з огляду на те, що «позивачем не надано суду належних та достатніх доказів». Саме протиправність та незаконність цієї постанови фахівці НАЕК «Енергоатом» будуть доводити колегії Київського апеляційного адміністративного суду 8 грудня 2016 року.

Варто відзначити, що принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є також гласність і відкритість адміністративного процесу, що дає можливість бути присутнім на судовому засіданні всім бажаючим.

Всім зацікавленим у правомірному вирішенні зазначеного питання пропонують відвідати судове засідання, яке відбудеться 8 грудня о 9:55 у Київському апеляційному адміністративному суді за адресою: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, зал №12.