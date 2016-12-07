Нафта продовжує дешевшати через сумніви в ефективності угоди ОПЕК

Ціни на нафту знизилися в середу через збереження сумнівів щодо того, що угоди ОПЕК і Росії, яка не входить у картель, про скорочення обсягів видобутку буде достатньо для зниження надлишку на світовому ринку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,24 відсотка до $53,80 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,72, на 0,41 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) на саміті 30 листопада вперше з 2008 року домовилася про скорочення видобутку приблизно на 1,2 мільйона барелів на добу заради підвищення цін на сировину.

Нафтокартель сподівається, що країни, які не входять в нього, скоротять видобуток на 600.000 барелів на добу. Росія раніше повідомила, що готова знизити виробництво приблизно на 300.000 барелів на добу.

Але ейфорія після рішення ОПЕК пройшла, і сьогодні аналітики сумніваються в тому, що скорочення видобутку членами ОПЕК та нафтодобувачами, що не входять в картель, буде достатньо для зниження надлишку пропозиції на ринку.

Засідання країн клубу і держав, які не входять у нього, на якому доведеться остаточно узгодити глобальну угоду про скорочення нафтовидобутку, пройде 10 грудня у Відні.