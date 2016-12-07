Кабмін схвалив законопроект про створення Фонду енергоефективності

13:43, 07 грудня 2016
Енергетика
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Фонд стане одним з стимуляторів росту економіки, оскільки зможе залучати інвестиції, а реалізація програм створить близько 75 тисяч нових робочих місць.

кабмін кабмин кму / УНИАН

Кабінет міністрів України схвалив проект закону про створення в Україні Фонду енергоефективності та направив його до парламенту. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

Представляючи законопроект, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко зазначив, що фонд повинен стати ефективним інструментом реалізації програм ефективного споживання енергоресурсів у країні.

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"Сьогодні країна втрачає в мережах і житловому секторі близько 9 мільярдів кубометрів газу, який закуповується за валюту. При цьому обсяг споживання - близько 17 мільярдів. Україна може зменшити споживання до рівня, наприклад, Іспанії. При цьому власне Фонд енергоефективності дасть можливість економити", - сказав Зубко.

Він також підкреслив, що фонд стане одним з стимуляторів росту економіки, оскільки зможе залучати, в тому числі, інвестиційні кошти. А реалізація програм фонду створить близько 75 тисяч нових робочих місць. "У нас буде інший підхід до якості житлового фонду", - зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, концепцію роботи Фонду енергоефективності Кабмін затвердив у липні поточного року. За розрахунками уряду, вже 2017 року фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

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