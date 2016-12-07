Голова Сбербанку Росії радить готуватися до подальшого падіння цін на нафту та газ

Президент та голова правління Сбербанку Росії Герман Греф вважає, що відновлення світових цін на нафту і газ найближчим часом не відбудеться, і ціни продовжать падіння, повідомляє Росбалт.

"Треба готуватися до ще нижчих цін на нафту та на газ", - закликав Греф, додавши, що конкурентна перевага російської економіки не має бути побудованою на нафті.

При цьому голова Ощадбанку визнав, що зараз нафтові компанії критично важливі для Росії.

"Ми все благополучно існуємо за рахунок нафти та нафтових компаній. Від них залежать надходження до бюджету, це хребет нашої економіки", - підкреслив Греф.

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"Але ціна на нафту, на жаль, падатиме", - продовжив він. За цих умов, вважає голова Ощадбанку, потрібно вчитися хоча б переробляти сировину, що б експортувати товари з вищою доданою вартістю.

За даними Центробанку РФ, експорт нафти і газу забезпечує близько 40% валютних доходів російської економіки - за 9 місяців 2016 року приніс 74,1 мільярда доларів. Втім, порівняно з 2014 роком доходи від нафтогазового експорту впали в 2,2 рази.

За даними ФМС, лише 6,5% товарів, які РФ продає за кордон, припадає на машини і обладнання, три чверті експорту — це мінеральна сировина та метали.

При цьому незважаючи на різке падіння сировинних котирувань, структурних зрушень в економіці не відбувається: ненафтовий експорт з Росії за 9 місяців скоротився на 13,4%, падіння зафіксовано більш ніж у половині відповідних галузей, констатував на початку листопада Світовий банк.