В Україні набув чинності закон про створення незалежного регулятора на енергоринку

В Україні сьогодні, 8 грудня, набув чинності закон про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), який передбачає створення незалежного регулятора на енергетичному ринку України відповідно до європейських норм.

Читайте такожНКРЕКП пропонує свій варіант нарахування плати за тепло

Закон був опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" 7 грудня і набуває чинності на наступний день після його опублікування.

Всі статті закону набудуть чинності з 8 грудня, крім статті 11 про фінансування діяльності регулятора, його центрального апарату та територіальних органів, а також статті 13 про порядок сплати внесків на регулювання, які набудуть чинності з 1 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорень на різних рівнях влади, прийняла в першому читанні законопроект про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. 22 вересня цей закон був прийнятий у другому читанні, а 23 листопада його підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП відбираються конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів Нацкомісії призначав президент України. Також Нацкомісія отримує фінансову незалежність від державного бюджету шляхом організації своєї діяльності за рахунок внесків учасників енергетичного ринку України. Цей закон покликаний зробити Нацкомісію більш незалежною, а також передати частину її повноважень на місця.