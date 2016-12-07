У "Нафтогазі" кажуть, що ціна газу з Європи дешевша за "газпромівську"

Ціна на природний газ, який зараз поставляється в Україну із Словаччини, нижче цін на газ, який може постачати нашій країні російський газовий монополіст "Газпром" в першому кварталі 2017 року.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив комерційний директор Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ціна "газпромівського" газу зараз не 140-160 доларів, як стверджує Юлія Тимошенко, а 178-183 доларів за тисячу кубометрів (з поправкою на калорійність, без поправки трохи більше 175 доларів). А з першого кварталу буде 200-210 доларів... Зараз на європейських ринках падають ціни на газ, і ціна у Словаччині сьогодні була нижче очікуваної від "Газпрому" в першому кварталі 2017 року", - повідомив Вітренко.

Разом з тим він зазначив, що ціни на європейський газ постійно коливаються.

"У серпні-вересні були значні поставки з ціною нижчою за "газпромівську", могли придбати і більше, але "Газпром" блокує віртуальний реверс, тому купили менше, ніж хотіли. Потім була незвично холодна осінь, і європейські ціни стали вищими за "газпромівські", але різниця була відносно невеликою", - йдеться в повідомленні.

Також Вітренко повідомив, що для купівлі газу у "Газпрому" необхідно підписати додаткову угоду, яка не дозволить поставляти газ, що закуповується, на окуповані території або зараховувати плату за цей газ в якості боргів за нинішнім контрактом на купівлю "блакитного палива".

"Ми не можемо купувати газ у "Газпрому" без підписання додаткової угоди до діючого контракту або тристоронньої угоди з Євросоюзом і РФ. Тому що тоді занадто великий ризик того, що наші платежі за газ (а платіж має бути не менше 600 мільйонів доларів) будуть зараховані в оплату за зобов'язанням "бери або плати" (про яких Тимошенко домовилася з Путіним у 2009 році, і які ми зараз опротестувати в Стокгольмі; "Газпром" нам вже нарахував близько 38 мільярдів доларів за цими зобов'язаннями) або цей газ буде поставлено не нам, а на окуповані території", - написав Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна вже більше року не купує газ у "Газпрому" і імпортує газ з Польщі, Словаччини та Угорщини.

На початку грудня 2016 року прес-служба "Нафтогазу" повідомила, що холдинг закупив у 6 європейських компаній на кредитні кошти ЄБРР 1,8 мільярда кубометрів газу за середньою ціною 185 доларів за тисячу кубометрів.

Також глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомляв, що держхолдинг буде готовий купувати газ у "Газпром" тільки у разі підписання додаткової угоди до цього контракту.