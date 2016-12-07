Учні київських шкіл дізналися про основні засади роботи Енергоатома

Під час екскурсій школярі дізналися про принцип роботи атомного реактора, про переваги атомної енергетики перед іншими видами генерації та ще багато різних цікавих фактів. Учні змогли на власні очі побачити селекторну залу Дирекції Енергоатома, де здійснюється щоденне управління атомною галуззю, а також ознайомитися з кризовим центром Компанії, який обладнано необхідним устаткуванням для сповіщення персоналу, організацій, установ, органів центральної і місцевої влади у разі надзвичайних ситуацій.

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«Дуже цікаво було побачити компанію зсередини, як працюють люди, які кожного дня стикаються з якимись проблемами чи задачами стосовно атомної енергетики. Також цікаво було побачити та почути саме від тих людей, які можуть пояснити тобі буквально на пальцях як відбуваються всі процеси, елементарні ранкові наради», - поділилася власними враженнями учениця Гімназії НПУ імені М.П.Драгоманова Марія Шусть.

На прикладі макету Запорізької АЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі, учням розказали про принципи роботи АЕС, її структуру, а також про підходи з поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Після завершення екскурсії учні відзначили, що їх сприйняття атомної галузі змінилося. Зокрема, школярі впевнилися в екологічності та безпечності атомної енергетики, а також дізналися про її важливість в структурі енергоринку держави.

«Цікаво було дізнатися, що атомна енергетика по суті є одним з найбезпечніших видів енергетики за умов відповідального ставлення», - відзначила учениця школи №210 Тетяна Гук.

Довідка. Підписання меморандуму про створення Коаліції STEM-освіти (STEM Education Coalition), співзасновником якої стала НАЕК «Енергоатом», відбулося 16 вересня 2015 року в Українському кризовому медіа-центрі. З 2014 року Енергоатом є членом Центру корпоративної соціальної відповідальності, який виступив ініціатором створення Коаліції STEM-освіти в Україні (STEM ‒ від англійської science, technology, engineering та mathematics).

Серед завдань Коаліції ‒ створення інформаційних майданчиків (сайт, соціальні мережі) для популяризації STEM-освіти та налагодження міжнародної співпраці.