У Нігерії вирішили збільшити видобуток нафти

Нігерія планує збільшити середньодобовий видобуток нафти в січні 2017 року до 2,1 мільйона барелів з 1,9 мільйона барелів на добу на даний час, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву міністра нафти Ібе Качікву.

"Він зазначив, що розраховує на приєднання до скорочення видобутку нафти країн, що не входять до ОПЕК, на зустрічі у Відні 10 грудня. Міністр також сподівається, що ціни на нафту до грудня 2017 року зростуть до 60 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

З 1 січня 2017 року країни ОПЕК знизять середньодобовий видобуток нафти на 1,164 мільйона барелів. Саудівській Аравії доведеться скоротити на 486 тисяч барелів на добу, Іраку - на 210 тисяч барелів, ОАЕ - на 139 тисяч, Кувейту - на 131 тисячу, Венесуелі - на 95 тисяч, Анголі - на 80 тисяч, Алжиру - на 50 тисяч, Катару - на 30 тисяч, Еквадору - на 26 тисяч, Габону - на 9 тисяч.

Читайте такожBloomberg підрахував, яка ціна на нафту потрібна країнам-виробникам для бездефіцитного бюджету

Іран, оскільки країна тривалий час перебувала під міжнародними санкціями, не лише не буде скорочувати нафтовидобуток, але й зможе збільшити його на 90 тисяч барелів на добу. Знижувати нафтовидобуток не будуть Нігерія і Лівія.

Тепер ОПЕК має укласти угоду з нерезидентами картелю, насамперед з Росією. Від країн, що не входять до ОПЕК, організація очікує скорочення видобутку на 600 тисяч барелів на добу з 2017 року.