Україна збільшила імпорт нафти в 1,8 раза

Україна протягом січня-листопада 2016 року імпортувала сирої нафти та газового конденсату в грошовому вираженні на 1449,8 млн дол., що в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Основні поставки нафти (96,8%) були здійснені з Казахстану - на суму 145 млн дол., інші обсяги (3,2%) припали на Румунію – 4,7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році порівняно з 2014 роком, за даними Фіскальної служби, скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 39,2% - до 89 млн дол.

Протягом січня-жовтня 2016 року імпорт сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні становив 144 млн дол., що в 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2015 року.