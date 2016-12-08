Україна скоротила імпорт нафтопродуктів, лідер поставок – Білорусь

Україна в січні-листопаді 2016 року імпортувала нафтопродуктів в грошовому вираженні на 2,908 млрд дол., що на 18,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, 55,9% від всього обсягу імпорту нафтопродуктів припало на Білорусь – 1,625 млрд дол. Імпорт з Росії зайняв друге місце – 458 млн дол., на третьому місці – постачання з Литви на суму 318,8 млн дол. З інших країн імпорт нафтопродуктів за січень-листопад 2016 року становив 505,8 млн дол.

Також повідомляється, що за звітний період Україна експортувала нафтопродуктів на 9,8 млн дол. на Кіпр, на 12,6 млн дол. – в Литву, на 12,1 млн дол. – у Латвію і ще на 44,1 млн дол. – в інші країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році імпортувала нафтопродукти на 3,857 млрд дол., що в 1,7 раза менше, ніж у 2014 році. При цьому майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів до України припала на Білорусь – 1,733 млрд дол. На другому місці (близько 20%) був імпорт палива з Росії – 0,845 млрд дол., на третьому – з Литви (0,414 млрд дол., або 10,7%).