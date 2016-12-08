Україна з початку року скоротила імпорт кам'яного вугілля та антрациту

Україна за січень-листопад 2016 року скоротила імпорт кам'яного вугілля та антрациту в грошовому вираженні на 14,2% - до 1,295 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні-листопаді 2016 року стали Росія, США та Австралія.

Імпорт вугілля з Росії за 11 місяців 2016 року у грошовому вираженні становив 817,4 мільйона доларів (63,1% у загальній структурі поставок), з США – 190,8 мільйона доларів (14,7%), з Австралії – 76,2 мільйона доларів (5,9%) На інші країни припало 210,6 (16,3%) мільйона доларів.

Експорт кам'яного вугілля та антрациту в січні-листопаді 2016 року у грошовому виразі склав 43,3 мільйона доларів.

Читайте такожВ Україні з початку року зріс видобуток вугілля

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля для України були Росія, США і Казахстан.

За 10 місяців 2016 року Україна скоротила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні на 14% - до 1,17 мільярда доларів.