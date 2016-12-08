Shell підписала з Іраном угоду про дослідження нафтогазових родовищ

Англо-голландська компанія Shell підписала 7 грудня угоду з Іраном про геологорозвідувальні роботи на трьох найбільших іранських нафтових і газових родовищах, повідомляє Радио Свобода.

Shell є найбільшою нафтовою компанією, яка відновила співпрацю з Іраном від моменту підписання у 2015 році ядерної угоди між Тегераном і світовими державами.

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"Ми раді відновити роботу в Ірані", – сказав віце-президент Shell Ганс Нійкамп. За його словами, угода "відкриває нову главу" у співпраці Ірану та Shell, яка зупинила більшу частину своєї діяльності в Ірані в 2010 році через санкції проти цієї країни.

У листопаді французька компанія Total підписала контракт на суму 4,8 мільярда доларів, який передбачає аналіз можливої розробки великого морського газового родовища.

Shell, Total та інші західні нафтові компанії у співпраці з Іраном беруть на себе ризики, оскільки обраний президент США Дональд Трамп обіцяв після вступу на посаду переглянути або й вийти з ядерної угоди, яка передбачає полегшення санкцій в обмін на скорочення Іраном його ядерної діяльності. Якщо Вашингтон зважиться на таке рішення, західним компаніям доведеться обирати між участю в номінованому в доларах США бізнесі та співпрацею з Тегераном.