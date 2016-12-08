В обхід України: "Газпром" підписав контракт на будівництво морської ділянки "Турецького потоку"

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» підписала контракт на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу «Турецький потік» в обхід України по дну Чорного моря. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому".

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"Сьогодні в Амстердамі компанія South Stream Transport B.V. підписала контракт із компанією Allseas Group S.A. на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу «Турецький потік» із опціоном на укладання другої нитки", - йдеться в повідомленні.

За контрактом Allseas повинна укласти по морському дну понад 900 км труб. Для виконання цієї роботи компанія планує задіяти нове найбільше в світі будівельне судно Pioneering Spirit, оснащене шістьма установками для зварювання й нанесення покриття.

Allseas розпочне укладання першої нитки в другому півріччі 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, парламент Туреччини на початку грудня ратифікував угоди з Росією за проектом будівництва газопроводу "Турецький потік", який постачатиме газ в обхід України. 10 жовтня Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду про будівництво двох ліній газопроводу «Турецький потік».

Довідка УНІАН. «Турецький потік» - проект безтранзитного експортного газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море й далі до кордону Туреччини із суміжними країнами. Перша нитка газопроводу буде призначена для турецького ринку, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу на рік.

10 жовтня 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом «Турецький потік». Морська ділянка газопроводу реалізується компанією South Stream Transport B.V. (100-процентне дочірнє товариство ПАТ «Газпром»).

Allseas Group S.A. - світовий лідер в укладанні підводних трубопроводів і будівництві підводних споруд. Компанія займається комплексною реалізацією проектів, включаючи проектування, організацію поставок матеріалів і техніки, будівництво та введення в експлуатацію.