Суд переніс на 15 грудня розгляд позову "Енергоатома" до Фіскальної служби

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Київського апеляційного адміністративного суду.

«Ми перенесемо вашу справу на четвер (15 грудня – УНІАН) на 10:50 і виділимо достатньо часу для розгляду позицій сторін», - сказав суддя Олег Шурко.

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За словами заступника головного бухгалтера «Енергоатому» Віктора Гайдукова, компанія була не згодна з рішення суду первинної інстанції, який підтримав позицію фіскального відомства про те, що компанія ще в 2012 році виробляла електричну і теплову енергію не одночасно, в результаті чого Фіскальна служба вимагала стягнути з «Енергоатому» додаткових 1,5 млрд грн податку на прибуток.

За його словами, представники «Енергоатому» доводили протилежне: АЕС за час технологічного циклу одночасно виробляють електричну та теплову енергію, що дозволяє компанії, згідно чинного законодавства, використовувати пільгове оподаткування податком на прибуток.

«Сьогодні апеляційний суд розглядав справу про неправомірність рішення суду першої інстанції. Ця справа розглядається вже три роки, вона пройшла перше коло і знову була розглянута первинною інстанцією. Зазначу, що Вищий адміністративний суд зобов'язав при повторному розгляді цієї справи дослідити питання одночасного виробництва теплової та електричної енергії Суд першої інстанції повинен був в цьому розібратися», - сказав Гайдуков, додавши, що частина доказів так і не були враховані судом першої інстанції.

«Суду були надані документальні докази одночасного виробництва електричної і теплової енергії. Це і договори поставки, і звіти, і інші первинні документи... Також ми залучили Міненерговугілля і Нацкомісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). До того ж, зворотних доказів, що ми не здійснюємо одночасне виробництво тепла і електрики в цій справі не існує», - зазначив Гайдуков, додавши, що проектні інститути надали суду технічні докази, а НКРЕКП – економічні доводи одночасності виробництва електричної та теплової енергії на АЕС України.

Також Гайдуков нагадав, що Фіскальне відомство вважало фіктивними деяких одержувачів теплової енергії від «Енергоатому».

«Ми надали суду всю первинну бухгалтерську документацію, яка повністю підтверджує наші угоди з покупцями теплової енергії», - підкреслив Гайдуков.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року Державна фіскальна служба провела перевірку фінансової та господарської діяльності «Енергоатому», за результатами якої компанії було додатково нараховано 1,5 млрд грн податку на прибуток. Таке рішення було обумовлене тим, що представники Фіскальної служби заперечували право енергогенеруючої компанії користуватися пільгою при сплаті податку на прибуток при одночасному виробництві електроенергії і теплової енергії. Також Фіскальне відомство звинувачувало компанію у відсутності ліцензії на виробництво теплової енергії та не порахувало деякі операції компанії фіктивними.

У свою чергу представники «Енергоатому» доводили в суді правомірність і законність застосування пільгового оподаткування, а також відзначали, що на момент розгляду справи (у 2012 році) жодному органу не було надано повноважень видавати «Енергоатому» ліцензію на виробництво теплової енергії.

На початку червня 2015 року завершилося перше коло розгляду цієї справи. Тоді Вищий адміністративний суд України повернув цю справу в суд першої інстанції для з'ясування чи «мало місце виробництво і реалізація позивачем електричної і теплової енергії, прибуток за якою підлягає звільненню від оподаткування».

Далі, в жовтні 2016 року, Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову про відмову «Енергоатому» у задоволенні позову про скасування зазначеного податкового рішення. Своє рішення суд пояснив тим, що «позивач («Енергоатом») не надав суду належних та достатніх доказів». Це рішення суду стало причиною подачі юристами «Енергоатому» апеляції в Київський апеляційний адміністративний суд.