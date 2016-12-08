Україна та Польща підписали угоду про взаємодію ГТС через майбутній інтерконнектор

Український і польський оператори газотранспортних систем, компанії "Укртрансгаз" і Gaz-System S. A., підписали угоду про правила взаємодії для з'єднання транспортних систем двох країн через майбутній інтерконнектор "Польща – Україна".

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Укртрансгаз" та Gaz-System Sa підписали Угоду про правила взаємодії з метою з'єднання транспортних систем двох країн через майбутній інтерконнектор "Польща – Україна". Угода передбачає співробітництво обох операторів у сфері проектних і будівельних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що планований газовий інтерконнектор "Польща-Україна" включає в себе будівництво нового газопроводу між вузлом "Германовичи" на польській стороні та "Більче-Волиця" на українській стороні. Очікується, що цей газопровід дозволить збільшити пропускну здатність до 5 мільярдів кубометрів на рік в 2020 році, коли також буде завершено розширення польської ГТС.

"Інтерконнектор "Польща – Україна" має вирішальне значення для забезпечення можливості транспортування газу з "Північних воріт" (Норвезька коридор і термінал зрідженого природного газу - СПГ) через національну ГТС в напрямку Східної Європи. Проект дозволить значно підвищити рівень диверсифікації поставок газу для України", - також повідомляє прес-служба.

За інформацією компанії, за допомогою даного інтерконектора будуть з'єднані світовий ринок СПГ і ринки газу в Центральній і Східній Європі через доступ до терміналу СПГ у місті Свіноуйсьце в Польщі.

"Підписана угода регламентує співпрацю обох операторів протягом стадії проектування і, в залежності від інвестиційного рішення, протягом майбутньої фази реалізації", - відзначили в прес-службі, додавши, що обидва оператори підтвердили свій намір продовжувати реалізацію интерконнетора, для чого ведуться переговори з зацікавленими сторонами.

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Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2015 року екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що інтерконнектор, який об'єднає газові системи Польщі і України, дозволить нашій державі купувати додаткові 8 мільярдів кубометрів газу на рік. За даними "Укртрансгазу", у лютому 2016 року організатори цього проекту звернулися до Енергетичного співтовариства з проханням про отримання статусу "Проект загального інтересу", в жовтні Співтовариство підтримало цю ініціативу.

У червні 2016 року компанії-оператори ГТС завершили підготовку техніко-економічного обґрунтування цього проекту і повідомили, що початок будівництва заплановано на 2017 рік.

Довідка УНІАН. Газовий інтерконнектор "Польща-Україна" буде включати будівництво магістрального газопроводу "Германовичи - польсько-український кордон", загальною довжиною приблизно 1,5 кілометра, на території Польщі, і "Більче-Волиця – українсько-польський кордон", протяжністю майже 110 кілометрів на території України.

Крім того, на території Польщі будуть побудовані компресорна станція Страхоцина, вимірювальна станція і відрізки газопроводу: Германовичі - Страхоцина, Страхоцина - Погорская Воля, Погорская Воля - Творзен і Творов - Творзен.

Основна мета об'єднання польської і української ГТС – збільшити можливості імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечити можливість зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту має дозволити збільшити пропускну здатність, зважаючи на те, що зараз максимальна технічна пропускна здатність поставки газу з Польщі в Україну становить 1,5 мільярда кубометрів на рік. Даний проект планується завершити до 2020 року.