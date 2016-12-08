Рада має намір збільшити фінансову підтримку держшахт на 1 мільярд гривень

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, згідно з яким у державному бюджеті 2017 року фінансову підтримку державних вугільних шахт на покриття собівартості видобутку вугілля збільшено на 1 мільярд гривень - до 1,25 мільярда гривень.

За ухвалення законопроекту №4744 "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" у першому читанні проголосували 244 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"Цей законопроект передбачає виділення 1 мільярда гривень, які, зокрема, дозволять врегулювати питання щодо зарплати шахтарів", - сказав автор документа народний депутат Михайло Бондар. Також депутат повідомив, що джерелом фінансування стануть невикористані гроші місцевих бюджетів тимчасово окупованих територій.

У свою чергу представник Міністерства фінансів назвав запропоновані цим законопроектом витрати нереалістичними.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, виділені гроші підуть на покриття собівартості видобутого вугілля, у тому числі витрат на фонд оплати праці. Одержувачами цих грошей стануть державні вугледобувні підприємства.

Читайте такожМіненерговугілля про долю держшахт: 8 збережуть, 14 приватизують і 11 ліквідують

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у проекті бюджету на 2017 рік планує направити 1,8 мільярда гривень на фінансування вугільної галузі України, а саме на реструктуризацію шахт і підтримку шахтарів.

На початку червня глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про необхідність повернути державні дотації для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах.

У держбюджеті на поточний рік кошти на дотації державним шахтам не передбачалися. Однак 31 березня парламент статті бюджету "Реструктуризація вугільних підприємств" (загальна сума 350 мільйонів гривень) перенаправив 250 мільйонів гривень на дотації держшахтам, а ще 100 мільйонів гривень – на будівництво шахти №10 "Нововолинська".

За даними Міненерговугілля, станом на 1 листопада 2016 року заборгованість по зарплаті у вугільній галузі становила 661,1 мільйона гривень.