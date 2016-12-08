На тристоронніх газових переговорах Київ хоче домовитися щодо зимового пакету, аналогічного до попередніх сезонів - Коболєв

Про це напередодні переговорів, які пройдуть у п'ятницю в Брюсселі, повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Мета переговорів - знайти консенсус щодо нового зимового пакету, який був би по змісту аналогічний тим, які ми мали у 2014 та 2015 роках, щоб гарантувати, що цієї зими у "Газпрому" є можливості продавати газ, а у української сторони - купувати. Ми сподіваємося, що за результатами завтрашнього обговорення - я вживаю слово "сподіваємося", тому що нам відомо, що від російської сторони Міллер (Олексій Міллер, глава "Газпрому") не приїжджає - російська сторона буде готова підписати додаток до контракту, щоб гарантувати технічні можливості для обох сторін продати та купити. Якщо додаток не буде підписаний, цей процес буде просто неможливим", - сказав голова "Нафтогазу".

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При цьому Коболєв наголосив, що ініціатором цих переговорів виступила Європейська комісія, яка повідомила українській стороні, що російська до підписання готова. "Ми сподіваємося, що вони (ЄК) реалістично оцінюють шанси на підписання. Хоча, знову ж таки, ми в цьому не впевнені, тому що не ми вели ці переговори", - підкреслив він.

За словами голови "Нафтогазу", українська сторона очікує, що "Газпром" виступить з ціновою пропозицією, що дозволить вирішувати, "які обсяги і коли ми зможемо купувати". "Зараз не можемо назвати цифри", - відповів на запитання щодо можливої ціни на російський газ Коболєв.

Він також констатував, що українська сторона "завжди готова купувати у "Газпрому" в разі, якщо вони будуть відповідати регулярним нормам газової торгівлі в Європі". "Це завжди було нашою позицією. Ми хочемо, що всі наші контракти були дійсними, і що ми здатні купувати газ від якомога більшої кількості сторін, включаючи Газпром", - наголосив голова "Нафтогазу".

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Відповідаючи на запитання УНІАН, звідки українська сторона буде брати газ в разі непідписання додатку до контракту з "Газпромом" в разі сильної зими, Коболєв сказав: "Зима вже є сильною, і ми купуємо газ, який нам необхідний, у європейської сторони. Ми просто не хочемо відкидати можливості мати ще іншого постачальника".

За словами очільника "Нафтогазу", в разі необхідності задовольнити "пікові потреби", використовується газ із підземних сховищ. "Наразі обсяги становлять 13,2 млрд кубометрів. Це рівень, який дозволяє нам говорити, що до кінця зими ми маємо достатньо газу", - додав він.

Крім цього, в рамках двосторонньої зустрічі з Єврокомісією українська сторона планує обговорити "відкриття віртуального реверсного потоку з європейського напрямку до України, який, як ми переконані, навіть більш важливий, ніж підписання зимового пакету".

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"З технічної точки зору це дозволить нам купувати будь-які обсяги газу без обмеження тільки фізичним потоком. Наразі Україна імпортує з ЄС приблизно 55 млн кубічних метрів газу на день, але це загальна сума фізичного потоку. Що нам потрібно, так це отримати доступ до віртуального потоку, що дозволить нам брати до 200-250 млн кубічних метрів на день, якщо нам потрібна така кількість", - пояснив Коболєв.

Також, за його словами, Київ готовий знову підтвердити, що є надійним транзитним партнером і буде тримати стабільним транзит до ЄС. "Також ми хочемо обговорити з ЄК нещодавнє рішення стосовно газопроводу OPAL, що було для нас великим сюрпризом. Ми направили листа німецькому регулятору про те, що ми хотіли б бути стороною в плані обговорення, тому що ми вважаємо, що це рішення буде мати серйозний вплив не тільки на український газовий ринок, але й на газовий ринок країн Центральної та Східної Європи, такі країни, як Польща, Словаччина, Угорщина", - дав оцінку рішенню ЄК керівник "Нафтогазу".