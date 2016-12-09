Японія закупила у США першу партію скрапленого сланцевого газу

Японські енергетичні компанії закупили в США першу партію сланцевого скрапленого природного газу (СПГ), поставки якого, як сподіваються в Токіо, дозволять збивати ціни на цю продукцію, повідомляє ТАСС.

"Танкер з заводу в штаті Луїзіана доставить перші 70 тисяч тонн СПГ в січні. Його закупив консорціум, створений електроенергетичними компаніями Tokyo electric power і Chubu electric power", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Японія - найбільший у світі споживач скрапленого газу. Його основні постачальники - Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Австралія і Малайзія. На Росію припадає приблизно 10% цього найважливішого ринку.

Ціни на СПГ зараз в основному прив'язані до цін на кошик нафтопродуктів і коливаються разом з ними. Однак сланцевий газ продається у відповідності з ситуацією на ринку залежно від попиту та пропозиції. Токіо розраховує, що поява "американського фактору" дозволить зайняти більш жорстку позицію на переговорах з іншими постачальниками.