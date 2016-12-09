У "ДНР" можуть початися проблеми з природним газом – Тимчук

На підконтрольній терористам "ДНР" території виникають передумови до дефіциту природного газу, який надходить з "ЛНР". Про це депутат і координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук написав у своєму Facebook.

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"На даний момент тиск газу в газорозподільних системах на території "ДНР" - на 15-20% нижче норми, що є недостатнім для належного забезпечення газом підприємств теплокомуненерго та вироблення необхідного обсягу тепла. Зниження температури навколишнього середовища зумовить ще більше падіння тиску в газорозподільних системах, що може призвести до дефіциту газу на території "ДНР", - написав Тимчук.

Нагадаємо, раніше Тимчук повідомляв, що терористи "ЛНР" стверджують, що Україна не подає зараз воду в окуповані райони Луганщини не з-за боргів, а з-за того, що планує заразити її спеціальними американськими хімікатами, які "зомбують" все населення захоплених бойовиками територій.